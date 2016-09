Aktier: Stærk divergerende asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -1,0 Sydney ASX 200 -1,7

De fjernøstlige aktiehandlere har svært ved at finde deres ben tirsdag morgen.De respektive aktieindeks ligger med en stærkt divergens, mens markedsdeltagerne fortolker mandag aftens tale fra den amerikanske centralbanks pengepolitiske komitémedlem Lael Brainard, der advarede mod at stramme de amerikanske renter for tidligt.Der er primært den asymmetriske pengepolitik i Federal Reserve kontra Bank of Japan og Den Europæiske Centralbank, som får Lael Brainard til at klappe hesten."Med Brainards bemærkninger er forventningerne til en renteforhøjelse nedtonet. Det ser ud til, at nedturen i amerikanske aktier i sidste uge var lidt overgjort. Men markedet er ikke tilbøjeligt til at ende i en aggressiv købstilstand, før resultaterne fra Bank of Japans og Feds pengepolitiske møder i næste uge foreligger," siger chefstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities til Bloomberg News.I Japan er det ikke blot pengepolitikken i USA, der skal evalueres. Også den lokale centralbank holder pengepolitisk møde sideløbende med Federal Reserve, og en yderligere afstand mellem de to bankers politik kan give markante reaktioner i markedet.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks er i minus med 0,1 pct.Børsen i Hongkong har som en af de få været positiv dagen igennem, mens de kinesiske børser på fastlandet ligger så godt som uændrede.Hang Seng-indekset stiger 1,0 pct., mens både Shanghai Composite og CSI 300 falder 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures faldet op mod 0,3 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Renteudvikling altafgørende for valutakurserne LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie siver mens guld får støtte TABELIndeksværdi klokken 05.40/ritzau/FINANS