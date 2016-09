Råvarer: Olie siver mens guld får støtte

Oliemarkedet siver lidt tirsdag morgen, hvor investorerne forudser stigende amerikanske lagre efter sidste uges store lagerdrop, der primært opstod på grund af vejrforhold i Den Mexicanske Bugt.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 48,05 dollar mod 48,30 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,95 dollar mod 46,25 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet har prissætningen fået støtte af indikationer fra Federal Reserves Lael Brainard om fortsat lave renter. Lael Brainard pegede i en tale mandag på, at en renteforhøjelse i realiteten kan føre til en overførsel af de udenlandske problemer til amerikansk økonomi.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1331 dollar mod mandag eftermiddags pris på 1324 dollar per ounce.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 4633 dollar mod 4620 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS