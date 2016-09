Valuta: Renteudvikling altafgørende for valutakurserne

Investorerne på de internationale valutamarkeder er gået i pengepolitisk hi tirsdag morgen.



Omfanget af handlen er til at overse, og kursbevægelserne er tilsvarende små men dog til fordel for japanske yen, der med en underliggende positiv tone styrkes en anelse.



Mandagens tale fra den amerikanske centralbanks pengepolitiske komitémedlem Lael Brainard advarede mod at stramme de amerikanske renter for tidligt.



"Asymmetri i risikostyring i dagens nye virkelighed kræver forsigtighed i reduktionen af den lempelige politik," pointerede hun på baggrund af den utilstrækkelige efterspørgsel, som mange førende økonomier lider under.



Og da renten i såvel Europa som i Japan er nul eller negativ, vurderer Brainard, at en amerikansk rentestramning kan føre til en markant styrkelse af dollar, hvilket i realiteten blot overfører de udenlandske problemer til amerikansk økonomi.



"Dollar-yen er klart et af de mest Fed-følsomme valutakryds. Vi forventer, at prissætning for en Fed-stramning vil aftage yderligere i kølvandet på Brainards tale og med truende data, der kan vippe til den svage side," vurderer valutastrateg Sean Callow fra Westpac Banking over for Bloomberg News.



Lael Brainard lagde med talen afstand til adskillige andre Federal Reserve-topfolk, der over de seneste uger har advaret om forestående renteforhøjelser. Det var samtidig det sidste ord, som blev sagt inden Feds stilleperiode op til det pengepolitiske møde 20.-21. september.



Sideløbende med Fed holder Japans centralbank, Bank of Japan, møde om landets pengepolitik.



De økonomiske data er også få indtil torsdag, hvor et festfyrværkeri af data brændes af med detailsalg, Philadelphia Fed-indekset, producentpriser, Empire Manufacturing, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse som nogle af de vigtigste.



Euro koster tirsdag morgen 1,1230 dollar mod 1,1225 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 101,70 yen mod 101,95 yen mandag eftermiddag, mens der går 114,20 yen på en euro tirsdag morgen mod 114,45 yen mandag eftermiddag.



