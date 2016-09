Aktier: Voldsom uro på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,8 Topix -1,8 Hongkongs Hang Seng -2,8 China Shanghai Composite -2,1 China CSI 300 -2,1 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -1,8 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 -2,3

De fjernøstlige aktiehandlere reagerer med stærk uro på de stigende meldinger om en eventuel forestående renteforhøjelse, som strømmer ud fra den amerikanske centralbanks topfolk.Samtidig har Den Europæiske Centralbank vist sig modvillig til at indføre nye lempelser, ligesom den japanske centralbank synes at holde sig i ro."Centralbankerne er tilbageholdende med at komme med yderligere stimulus, og det skaber en masse bekymring. Vi tror på yderligere nedtur i den nærmeste fremtid. Investorerne ønsker at vente og se, mens de forholder sig yderst forsigtige," siger handelschef Niv Dagan fra Peak Asset Management i Melbourne til Bloomberg News.I Japan betyder den nye uro en styrkelse af yen mod især amerikanske dollar, i takt med at investorerne søger ly i den sikre japanske havn.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks falder 1,8 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 1,7 pct.Børsen i Hongkong er hårdt ramt med er kursfald i Hang Seng-indekset på 2,8 pct., mens de kinesiske børser på fastlandet falder 2,1 pct. for såvel Shanghai Composites som CSI300's vedkommende.De amerikanske aktiefutures dropper yderligere 0,6 pct. mandag morgen oven på fredagens Wall Street-fald på 2,5 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Yen styrkes efter uro på aktiemarkedet

