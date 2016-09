Råvarer: Udsigt til øget produktion presser oliepriser

På oliemarkedet siver priserne efter sidste uges markante prishop. De høje priser har medført en genopblussen af aktiviteten i olieindustrien i USA, hvor rigantallet i sidste uge steg i den højeste takt i mere end end halvt år.



De højere priser skyldes dårligt vejr i den Mexikanske Golf samt en vis nervøsitet op til den kommende møde i Opec, hvor Rusland måske vil indgår en aftale om at stabilisere priserne.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 47,25 dollar mod 48,80 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,05 dollar mod 46,50 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet presses priserne af øgede udsigter til en amerikansk renteforhøjelse. Det vil styrke dollar, der bruges som afregningsvaluta, foruden svække efterspørgslen af de afkastneutrale investeringer.



Mandag morgen koster en ounce guld 1328 dollar mod fredag eftermiddags 1318 dollar.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 4583 dollar mod 4613 dollar fredag.



/ritzau/FINANS