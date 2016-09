Valuta: Yen styrkes efter uro på aktiemarkedet

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen er i centrum mandag morgen, hvor en styrkelse er sat ind på baggrund af den genopblussede uro på de finansielle markeder i kølvandet af flere indikationer af en amerikansk renteforhøjelse.



Et storudsalg af aktier startede fredag, efter at Federal Reserves chef i Boston, Eric Rosengren, i en tale pointerede, at det kan have skadelige konsekvenser for økonomien at vente for længe med at hæve renterne i USA.



Samtidig pegede han på øgede risici for overophedning og for den finansielle ustabilitet ved en udskydelse af en renteforhøjelse.



Udtalelserne har givet genlyd i markederne på grund af Eric Rosengrens status som fortaler for lave renter og lempelig pengepolitik.



Fed-tale i centrum



Markederne ser nu frem til mandagens tale fra Federal Reserve-chef Lael Brainard, der anses som den stærkeste tilhænger af lave renter og som endnu mere lempelig end centralbankchef Janet Yellen.



Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at Lael Brainard holder en tale så tæt på et af Federal Reserves pengepolitiske møder og lige inden, at kommunikationspausen op til et møde sætter ind.



"De grumsede indikationer fra FOMC kan reducere risikoappetitten på kort sigt op til officielle meddelelser. Det ser ud som om, det kan gå begge veje, så det er bedst at gøre sig klar til mere volatilitet," siger økonom Con Williams fra ANZ Bank New Zealand i Wellington ifølge Bloomberg News.



Udtalelserne har sendt de asiatiske aktiemarked i spin mandag morgen, hvor kursfald på 1,5-2 pct. i de forskellige markeder er normen. De amerikanske futures falder samtidig yderligere 0,6 pct. oven på fredagens kursfald på 2,5 pct.



Euro koster mandag morgen 1,1240 dollar mod 1,1215 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 102,55 yen mod 102,75 yen fredag eftermiddag, mens der går 115,25 yen på en euro mandag morgen mod 115,25 yen fredag eftermiddag.



