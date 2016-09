Råvarer: Lagerfald og svækket dollar presser råvarepriserne op

Priserne på råvaremarkederne er præget af overraskende store fald i de amerikanske olielagre, og en svækkelse af den amerikanske valuta skubber også råvarepriserne op.



Dramatisk lagerreduktion i de ugentlige rapporter fra såvel American Petroleum Industri som Department of Energy har givet anledning til et prishop.



Olielagrene er faldet henholdsvis 14,5 og 12,1 mio. tønder i sidste uge, primært på grund af storme i den Mexicanske Golf, som har forhindret tankskibe i at losse.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 49,55 dollar mod 48,55 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie koster samtidig 47,25 dollar mod 46,20 dollar torsdag eftermiddag.



Guld støttes af halvsvage US-data



På guldmarkedet viger priserne, da udsigterne til lavere renter er svækket efter torsdagens pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank. Lave renter medfører højere guldpriser.



Fredag morgen koster en ounce guld 1339 dollar mod 1344 dollar torsdag eftermiddag.



Kobbermarkedet presses op af en svækkelse af dollar, der er den mest anvendte afregningsvaluta for råvarer.



Et ton kobber koster fredag morgen 4632 dollar mod 4613 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS