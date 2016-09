Aktier: Negativ start i Asien aftaget og vendt til plus i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,0 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +0,0 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi -1,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 -0,9

De fjernøstlige aktiehandlere lagde ud med kursfald fredag, efter en kernevåbentest i Nordkorea fra start rystede markederne, men i takt med at dagen er skredet frem, er markederne faldet til ro, og i Japan er børsen i Tokyo vendt til positivt territorium.Samtidig er investorerne i lighed med Wall Street optaget af den udeblevne lempelse fra Den Europæiske Centralbank torsdag."Selv om ECB skuffede, forventer vi stadig yderligere stimulus senere på året, da der er så meget usikkerhed i Europa. Investorerne vil formentlig blive på sidelinjen forud for de pengepolitiske møder i Federal reserve og Bank of Japan," siger strateg James Woods fra Rivkin Securitites i Sydney til Bloomberg News.I Japan har en svækkelse af yen mod såvel amerikanske dollar som euro givet en positiv effekt på de japanske aktier.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks er vendt fra minus til lige over nulpunktet.Børsen i Hongkong har som en af de få været positiv dagen igennem, mens de kinesiske børser på fastlandet ligger så godt som uændrede.Hang Seng-indekset stiger 1,0 pct., mens CSI 300 falder 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures sviger tæt om nulpunktet fredag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.40/ritzau/FINANS