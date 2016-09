Råvarer: Stigende olielagre presser priserne

Råvarepriserne presses op af udsigter til en fortsat lav aktivitet i den amerikanske økonomi. Det presser renterne i bund og svækker råvarehandlernes foretrukne afregningsvaluta, dollar, mens et overraskende stort fald i de amerikanske olielagre samtidig sender priserne på Brent og WIT op.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 48,75 dollar mod 47,10 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,30 dollar mod 44,70 dollar onsdag eftermiddag.



Guldmarkedet ser stigende priser, efter at onsdagens barometer-rapport fra Federal Reserve, Beige Book, peger på udskydelse af de bebudede renteforhøjelser.



En ounce guld koster torsdag morgen 1347 dollar mod 1343 dollar onsdag eftermiddag.



På markeder for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 4638 dollar per ton fra 4611 dollar onsdag eftermiddag.



