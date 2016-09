Valuta: Lav handelsvolumen mens ECB-møde afventes

Relateret indhold Artikler

Valutahandlen ligger på et meget lavt volumen-mæssigt niveau torsdag morgen på de internationale valutamarkeder.



Aktørerne har trukket sig tilbage og er gået i hi, mens dagens afslutning af det pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank, ECB, afventes.



Her er det forventningen, at ECB-chef Mario Draghi som mindstemål vil forsikre de finansielle markeder om, at centralbanken står klar med nye pengepolitiske lempelser, når og hvis forholdene kræver det.



Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA vil ECB trimme de økonomiske vækstudsigter og inflationsforventninger for euroområdet i kølvandet af Storbritanniens beslutning om at forlade EU, når Mario Draghi afslører det nye sæt økonomiske fremskrivninger på pressemødet efter selve det pengepolitiske møde.



Renten vurderes at blive fastholdt på det i forvejen historisk lave niveau.



Analytikerne er dog i tvivl, da muligheden for at ECB annoncerer yderligere monetære stimulerende foranstaltninger for at forhindre inflationen i at glide under nulpunktet og holde euroområdet økonomi oppe, stadig er til stede.



Euro ligger torsdag morgen i 1,1255 dollar mod 1,1245 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 101,70 yen mod 101,65 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 114,45 yen på en euro torsdag morgen mod 114,30 yen onsdag eftermiddag.



