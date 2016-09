Aktier: Sivende markedet på tværs gennem Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,0 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,9

De fjernøstlige aktiehandlere har fået det forkerte ben ud af sengen torsdag morgen, hvor langt de fleste markeder viser en sivende tendens."Markedet er ved at miste momentum. Investorerne er sandsynligvis på udkig efter friske katalysatorer, der kan komme i form af yderligere stimulus fra Den Europæiske Centralbank eller Bank of Japan," vurderer strateg Bernard Aw fra IG Asia i Singapore over for Bloomberg News.I Japan er det fortsat den svage amerikanske dollar og effekten på yen, der tynger de japanske aktier.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks falder 0,5 pct., mens det bredere Topix-indeks dropper 0,4 pct.Børsen i Hongkong er en af de få med positiv udvikling, mens de kinesiske børser på fastlandet ligger så godt som uændrede.Hang Seng-indekset stiger 0,4 pct., mens CSI 300 falder 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger så godt som uændrede torsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.45/ritzau/FINANS