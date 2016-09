De amerikanske aktiefutures peger mod en flad åbning på onsdagens handel på Wall Street, imens investorerne prøver at blive kloge på, hvilken vej den amerikanske centralbanks pengepolitik kommer til at gå.



De ledende indeks ligger alle tæt på nullet forud for børsåbning. Futures i S&P 500-indekset og Dow Jones-indekset ligger til et lille fald på 0,1 pct., mens futures i Nasdaq-indekset tyder på en indledende handel med et minimalt løft på 0,1 pct.



Fredag kom der et skuffende lavt indeks for aktiviteten i den amerikanske servicesektor for august. Og det har fået markedets forventninger til et renteløft i september til at falde.



Markedet ser ifølge data fra Bloomberg nu en 24 pct.s sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank hæver renten på sit kommende møde 20.-21. september. Fredag - inden offentliggørelsen af de skuffende servicesektor-data - så markedet en 32 pct.s sandsynlighed herfor.



- Et renteløft er taget af bordet. Men billedet er noget sløret. Folk er meget forsigtige, efter at de har set de seneste økonomiske indikatorer, siger Patrick Spencer, der er viceaktiechef i Robert W. Baird, til Bloomberg News.



Onsdag aften dansk tid offentliggøres den amerikanske centralbanks konjunkturrapport "Beige Book". Den kan måske være med til at kaste lys over, hvorfor ISM-tallet var sløjt i august. Og investorerne vil i det hele taget nærlæse den for indikationer for tilstanden af verdens største økonomi.



Fra selskabsfronten er der interesse for Advanced Micro Devices, efter at chipproducenten har meddelt, at det blandt andet vil sælge ny aktier for at rejse penge til at afbetale dele af selskabets gæld. Aktien falder 3,4 pct. i formarkedet.



Catalent har annonceret et salg af 19 mio. aktier. Det er visse af medicinalteknologi-selskabets aktionærer, der sætte aktierne til salg. Aktien daler 7,7 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS