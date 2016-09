Der er en relativ fortrøstningsfuld stemning på de europæiske børser forud for Den Europæiske Centralbanks møde torsdag.



De ledende indeks i Frankfurt, Paris og London stiger med mellem 0,1 og 0,4 pct.



Det brede europæiske Stoxx 600-indeks løftes samtidig onsdag middag med små 0,2 pct. til indeks 350,03 og er dermed ifølge Bloomberg News i nærheden af det højeste niveau siden april.



De europæiske børser blev ellers ramt af fald tirsdag efter offentliggørelsen af et skuffende lavt indeks for aktiviteten i den amerikanske servicesektor, ISM non-manufacturing, for august.



Onsdag formiddag var der endnu et skuffende nøgletal, som skabte et vist mismod blandt investorerne. Denne gang kom det fra Europas vækstmotor, Tyskland, hvor industriproduktion faldt med 1,5 pct. i juli i forhold til måneden før. Dermed udviklede industriproduktionen sig markant værre end ventet, idet der ifølge Bloomberg News var ventet en fremgang på 0,1 pct.



Lidt senere på formiddagen var der til gengæld lidt mere opløftende nyt fra Storbritannien, hvor industriproduktionen i juli faldt mindre end frygtet af økonomerne på månedsbasis og steg mere end ventet på årsbasis.



Herefter blev stemningen på de europæiske aktiebørser mere positiv, og investorerne kunne begynde at vende blikket mod Den Europæiske Centralbanks, ECB's, møde torsdag. Her venter flertallet af økonomerne, at centralbankbossen, Mario Draghi, vil fastholde renteniveauet men til gengæld udvide bankens opkøbsprogram, der er designet til at sætte skub i den europæiske økonomi.



- Lige nu er det bare at vente og se. Markedet tager en indånding i dag og ser frem til ECB's møde i morgen. Jeg venter ikke, at de europæiske aktier kommer til at stige så meget mere, med mindre vi ser yderligere handling fra ECB, vurderer Mikael Olai Milhøj, der er analytiker i Danske Bank, over for Bloomberg News.



På selskabssiden er der især medgang til Ashtead, der udlejer entreprenørudstyr, efter at det britiske selskab har hævet sine forventninger til indtjeningen for 2017 og 2018 med henholdsvis 9 og 11 pct. De opjusterede forventninger kommer, efter at Ashtead har leveret et resultat før skat, som var 11 pct. bedre end analytikerne havde spået.



Ashtead-aktien stiger med knap 6 pct. og er dermed Stoxx 600's mest stigende.



/ritzau/FINANS