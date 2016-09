Aktier: Mærsk og C20 får rebound efter tirsdagens chok

Der er en relativ optimistisk stemning på det danske eliteindeks onsdag middag, efter at det lukkede med et mindre chok tirsdag.



Indekset tog nemlig et dyk oven på en opgørelse over de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, for august.



- Vi fik tirsdag et svagt ISM-tal for service fra USA. Det gav et stød til aktierne, men det amerikanske aktiemarked kom senere rigtig godt igen, og det er måske med til at trække det lidt op herhjemme, siger Martin Munk, der er aktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans og påpeger samtidig, at der er tale små indeksbevægelser.



Onsdag middag stiger C20 Cap-indekset med 0,3 pct. til indeks 1040,32.



Der er desuden et par centralbanknyheder, som investorerne kan se frem til. I første omgang offentliggøres den amerikanske centralbanks konjunkturrapport "Beige Book" onsdag aften.



- Her vil man se efter, om der er en mulig forklaring på, hvad årsagen til det svage ISM-tal er. Er det bestemte sektorer eller regioner, der ligger bag, forklarer Martin Munk.



Torsdag afsluttes der så et todages rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB.



- Man venter nok ikke de store tiltag, men det kan være, at døren til en forlængelse af QE-programmet bliver åbnet på klem, fremhæver Martin Munk med henvisning til ECB's stimulusprogram.



REBOUND TIL MÆRSK



Med i toppen af C20 ligger Mærsk A-aktien med et løft på 0,9 pct. til 9725 kr., efter at den røg helt til bunds med et fald på 3 pct. tirsdag.



- Mærsk kommer lidt til hægterne igen efter tirsdagens kursfald, vurderer Martin Munk.



Mærsks B-aktie løftes samtidig med 0,8 pct. til 10.140 kr.



FLS NYDER GODT AF MINE-ANALYSE



En stabilisering i mineselskabernes store anlægsinvesteringer, CAPEX, er på vej efter et gevaldigt dyk over de seneste år, vurderer analytikere fra Morgan Stanley i en analyse. Og det er godt nyt for ingeniørkoncernen FLSmidth.



Siden toppen er antallet af de store projekter faldet med 65 pct. på grund af træge vilkår for branchen. Morgan Stanley-analytikerne ser dog pengestrømmene være tilbage i top i 2020, og det vil i så fald betyde, at der igen bliver skudt penge i anlægsprojekterne.



FLS-aktien stiger med 1,3 pct. til 260,70 kr. og er dermed den mest stigende i eliteindekset.



NORDEA OG DANSKE EFTERSET AF UBS



Nordea har fået hævet sit kursmål en smule til 68,71 kr. fra 65,25 kr. af finanshuset UBS, mens anbefalingen fortsat er "køb", viser data fra Bloomberg.



Nordea-aktien går 0,6 pct. frem til 66,20 kr.



Også Danske Bank-aktien har fået positiv opmærksomhed fra UBS, der hæver kursmålet til 187 kr. fra 183 kr. Anbefalingen er uændret "neutral" ifølge Bloomberg.



Danske Bank-aktien løftes med 0,2 pct. til 195,20 kr.



GODT EU-NYT FOR TDC



EU-Kommissionen foreslår, at teleselskaberne skal tilbyde mindst 90 dages fri roaming om året. Og det er positivt for TDC, fordi reglerne ikke lægger op til helt så store ændringer som tidligere, vurderer Morten Imsgard, analytiker i Sydbank.



- Udspillet understreger lidt af de problematikker, der er omkring et fælles europæisk telemarked. Det er alt andet end fri konkurrence, men det er et udtryk for, at det er super komplekst at gennemføre en sådan lovgivning, siger han til Ritzau Finans.



TDC-aktien ligger med et marginalt løft på 0,1 pct. til 38,20 kr.



FINNERE PÅ OPKØB I TOPDANMARK



Blandt sidepapirerne er der fokus på Topdanmark, efter at det finske forsikringsselskab Sampo er gået på opkøb i det danske selskab. Sampo har erhvervet 200.000 aktier i Danmarks næststørste forsikringskoncern og yderligere 31.476.920 aktier i Topdanmarks datterselskab If til en pris på 183 kr. per aktie.



Dermed overskrider aktieandelen den danske grænse på en tredjedel af de totale udestående stemmerettigheder i Topdanmark, og det betyder, at Sampo er forpligtiget til at fremsætte et kontant offentligt tilbud til de øvrige aktionærer i Topdanmark om at købe alle udestående aktier - tilbuddet er på 183 kr. per aktie.



Topdanmark-aktien får et løft på 2,7 pct. til 187,40 kr.



SVENSKERE SKILLER SIG AF MED STG-AKTIER



Derudover er der opmærksomhed på Scandinavien Tobacco Group, efter at storaktionæren Swedish Match, der fremstiller tobaksprodukter og tændstikker, har skilt sig af med en tredjedel af sine aktier i den danske tobaksproducent til 106 kr. per aktie.



STG-aktien falder med 1,8 pct. til 107,50 kr.



I løbet af onsdag fremlægger Expedit, der beskæftiger sig med butiksløsninger til detailhandlen, regnskab for årets andet kvartal.



Selskabet venter i 2016 en omsætningsvækst i forhold til 2015, men at resultatet vil være på omtrent samme niveau.



Expedit-aktien ligger for ud for regnskabet uændret i 629,00 kr.



/ritzau/FINANS