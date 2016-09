Aktier: Lille plus i sigte ovenpå skuffende nøgletal

Det tegner til et lille plus på det danske aktiemarked onsdag, hvor C20 Cap har lidt at indhente ovenpå skuffende nøgletal fra USA.



Tirsdag faldt C20 Cap-indekset med 1,1 pct. til 1036,81.



Indekset tog især et dyk efter klokken 16 dansk tid, fordi de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, skuffede i august.



En tilsyneladende opbremsning i aktiviteten resulterede i et fald til 51,4 fra 55,5 måneden før. Ifølge Bloomberg News forventede økonomerne et fald til 54,9.



Ligeledes røg de amerikanske aktieindeks i negativt territorium ovenpå det skuffende nøgletal, men fik dog rettet sig efter dansk lukketid og endte med stigninger.



Futures på de store amerikanske aktieindeks indikerer minimale stigninger.



NORDEA OG DANSKE BANK TIL EFTERSYN HOS UBS



Nordea har fået hævet sit kursmål hos UBS. Finanshuset har løftet sit kursmål en smule til 68,71 kr. fra 65,25 kr., mens anbefalingen fortsat er "køb" viser data fra Bloomberg.



Nordea-aktien faldt tirsdag 0,8 pct. til 65,8 kr.



Også Danske Bank-aktien har fået et lille løft af USB, hvor kursmålet er hævet til 187 kr. fra 183 kr. Anbefalingen er uændret "neutral" ifølge Bloomberg.



Tirsdag faldt Danske Bank-aktien 1 pct. til 194,8 kr.



FINANSAKTIER KAN FALDE



Onsdag kan finansaktierne, heriblandt også Jyske Bank, dog blive trukket ned på grund af faldende renter ovenpå det skuffende ISM-tal. Det var tilfældet i USA, hvor flere storbankers aktier blev handlet ned.



Jyske Bank-aktien faldt med 3,0 pct. tirsdag til 315,6 kr.



Derudover kan Scandinavien Tobacco Group få opmærksomhed, eftersom storaktionæren Swedish Match har skilt sig af med en tredjedel af sine aktier i selskabet til 106 kr. per aktie ifølge en meddelelse onsdag morgen. STG-aktien sluttede tirsdag 0,8 pct. lavere i 109,50 kr.



Onsdag kommer Expedit, der beskæftiger sig med butiksløsninger til detailhandlen, med regnskab for årets andet kvartal. Selskabet venter i 2016 en omsætningsvækst i forhold til 2015, men at resultatet vil være på omtrent samme niveau.



/ritzau/FINANS