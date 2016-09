Valuta: Dollar på retræte trods vedvarende rentesnak

Den amerikanske dollar er på retræte onsdag morgen på de internationale valutamarkeder.



Det er først og fremmest tirsdagens særdeles svage ISM-data fra den amerikanske serviceindustri, der har sendt markedsdeltagernes tro på en renteforhøjelse fra forbundsbanken senere i denne måned i bund og den amerikanske valuta i knæ.



Lavere rente i længere tid betyder svagere dollar i forhold til de andre store valutaaer som euro og yen, hvor især sidstnævnte i forvejen har en stor tiltrækningskraft.



Tillid til FED på retur



Den seneste tids megen snak fra diverse officielle topfolk i den amerikanske centralbank, har ikke øget investorernes tro på, at en renteforhøjelse er forestående, snarere tværtom.



Det betyder, at tilliden til Federal Reserve, Fed, er ved at blive undermineret, da de mange udtalelser synes at være koordineret, og måske orkestreret til at modvirke de yderligere rentefald, som markedet imødeså så sent som i sidste måned.



Tirsdag malede Federal Reserve Bank of San Franciscos topchef John Williams et optimistisk billede af den amerikanske økonomi - et billede som ikke er afspejlet i de økonomiske nøgletal.



"Økonomien er i god form og på vej i den rigtige retning. Som et resultat deraf, er det fornuftigt at komme tilbage til et tempo med gradvise renteforhøjelser, snarere før end siden," pointerede John Williams.



Data viser frygt for opbremsning



Men trods en række gode tal for jobskabelsen, viser de fremadrettede tal for såvel fremstillings- som serviceindustri en kraftig opbremsning, som kun vil blive yderligere presset, hvis Feds vilje til at forhøje rentesatserne materialiserer sig i en renteforhøjelse, når Federal Open Market Committee mødes 20.-21. september.



Futuresmarkedet indpriser ca. 25 pct.s sandsynlighed for, at Fed hæver renten på det kommende pengepolitiske møde 20.21. september. Inden fredagens svage data var sandsynligheden godt 33 pct.



Euro koster onsdag morgen 1,1255 dollar mod 1,1245 dollar tirsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 101,40 yen mod 102,25 yen tirsdag eftermiddag, mens der går 114,15 yen på en euro onsdag morgen mod 115,00 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS