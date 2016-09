Aktier: Reduceret tro på rentehop splitter trenden i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,1

Aktiemarkederne i Fjernøsten ligger stærkt blandet onsdag morgen, hvor reducerede udsigter for en amerikansk renteforhøjelse senere i denne måned trækker op i dele af markederne, mens andre bliver ramt af den afledede valutaeffekt."Den seneste række af svage økonomiske data gør det vanskeligt for Fed at forhøje rentesatserne i denne måned. En forhøjelse i december er fortsat en lodseddel. Hvis dataene forværres yderligere, kan vi først se på renteforhøjelser i 2017. Pengestrømmen fra lempelserne vil fortsat støtte aktiemarkeds-stigninger," vurderer chefstrateg Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney over for Bloomberg News.I Japan er effekten af de svage amerikanske data en styrkelse af yen, hvilket tynger de japanske aktier markant.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks falder 0,8 pct., hvilket også gælder det bredere Topix-indeks.Børsen i Hongkong ligger også let underdrejet med et fald i Hang Seng-indekset på 0,2 pct., mens de kinesiske børser på fastlandet modsat stiger 0,4 pct. for Shanghai Composites vedkommende, og 0,3 pct. for CSI 300's.De amerikanske aktiefutures ligger så godt som uændrede onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.45/ritzau/FINANS