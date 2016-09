Råvarer: Kun mindre udsving i råvarepriserne tirsdag morgen

Relateret indhold Artikler

Oliemarkedet svinger lidt tilbage tirsdag morgen, efter skuffelsen over at forhandlingerne mellem Rusland og Saudi-Arabien om en fælles udtalelse om stabilisering af råoliemarked ikke indeholdt kommentarer om en ventet fastfrysning af produktionen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 47,80 dollar mod 47,25 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,35 dollar mod 44,95 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er handlen sidelæns, men investorerne afventer de amerikanske investorers genkomst efter den lange weekend med "Labour Day" mandag, hvor markederne var lukkede.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1326 dollar mod mandag eftermiddags pris på 1327 dollar per ounce.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 4601 dollar mod 4586 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS