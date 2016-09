Valuta: Tomrum i fravær af nøgletal og indikationer

Relateret indhold Artikler

Deltagerne på de internationale valutamarkeder er fanget i et tomrum tirsdag morgen, hvor en udbredt mangel på nye indikationer betyder et endog yderst stille marked.



Investorerne afventer overordnet set det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank senere på måneden, mens også det tilsvarende møde i Bank of Japan tiltrækker sig en vis opmærksomhed.



G20-topmødet i Kina har ikke kastet nyt af sig, og uden forstående tunge økonomiske data i ugens løb ligger markedet øde hen, mens kursrelationerne mellem de store valutaer primært holder sig inden for snævre intervaller.



Euro koster tirsdag morgen 1,1155 dollar mod 1,1145 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 103,45 yen mod 103,40 yen mandag eftermiddag, mens der går 115,40 yen på en euro tirsdag morgen mod 115,25 yen mandag eftermiddag.



I Sydney er udfaldet af dagens møder i Reservebank of Australia, RBA, dagens hovedbegivenhed. Og der er i markedet enighed om, at centralbankchef Glenn Stevens og hans kolleger vil fastholde renten uændret på 1,5 pct.



En uændret rente vil understøtte australske dollar, hvilket allerede er indpriset i markedet inden mødets afslutning.



"Fokus skifter til RBA, som forventes at holde renten i ro i dag og først reducere den til november. I det miljø er der risiko for en yderligere styrkelse af australske dollar, hvis RBA's meddelelse peger på, at pengepolitikken vil vende tilbage til neutral i fremtiden, eller hvis de undlader at overveje fremtidige lempelser," vurderer chefstrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities Co. i Tokyo ifølge Bloomberg News.



Australske dollar koster tirsdag morgen 0,7630 amerikanske dollar mod 0,7580 dollar mandag eftermiddag.



