Aktier: Positive asiatiske markeder tæt på et års top

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,0 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +1,0 Sydney ASX 200 -0,2

Aktiemarkederne i Fjernøsten fortsætter tirsdag morgen i det positive spor efter fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport.Det asiatiske MSCI Asia Pacific Index ligger med en stigning på 0,2 pct., mens benchmark-indeks i Hongkong og Sydkorea ligger tæt på et etårigt højdepunkt."Pengepolitikken vil forsat være lempelig rundt om i verden, og det vil fortsætte med at være positivt over for risikofyldte aktiver. Jobrapporten i sidste uge viser, at der er ingen grund til, at Fed skulle have hastværk med at forhøje renterne. Den australske centralbank vil sandsynligvis vedtage en vente-og-se-holdning før renten sænkes yderligere," vurderer strateg James Woods fra Rivkin Securities i Sydney over for Bloomberg News.I Japan ligger aktierne i plus for femte dag i træk primært trukket op at en svækket yen, mens investorerne vurderer mulighederne for yderligere stimulus fra Bank of Japan.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på knap 0,6 pct.Børsen i Hongkong følger efter med en stigning på 0,4 pct., mens de kinesiske børser på fastlandet begrænser stigningerne til under 0,1 pct. for såvel Shanghai Composites og CSI 300's vedkommende.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på under 0,1 pct. tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.30/ritzau/FINANS