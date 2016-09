Råvarer: Oliepriser fastholdes næsten uændret

På oliemarkedet fastholdes sidste uges lettere lave priser, mens mødet mellem medlemmer af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og andre olieproducenter senere i denne måned i Algier afventes.



Senest er Saudi Arabien og Rusland enedes om at arbejde sammen om at stabilisere priserne uden dog at komme nærmere ind på fælles tiltag.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 46,45 dollar mod 46,50 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 44,10 dollar mod 44,15 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er det først og fremmest dollarkurs og renteniveau, der er i centrum.



Mandag morgen koster en ounce guld 1325 dollar mod fredag eftermiddags 1318 dollar.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 4598 dollar mod 4583 dollar fredag.



/ritzau/FINANS