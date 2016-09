Valuta: Yen styrkes efter centralbanks afvisning af nye tiltag

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen er i centrum mandag morgen, hvor den japanske centralbankchef, Haruhiko Kuroda, i en tale i Tokyo understregede, at den gennemgang af pengepolitikken, der er på dagsordenen på det kommende møde senere i september, ikke vil medføre nye lempelser, som det ifølge centralbankchefen bliver "krævet af nogle markedsdeltagere".



Haruhiko Kuroda pegede dog på Bank of Japans velvillige indstilling til pengepolitiske lempelser.



"Der er rigelig plads til yderligere pengepolitiske lempelser i alle tre dimensioner - mængde, kvalitet og rente - og andre nye ideer bør ikke fejes af bordet," sagde Kuroda.



Centralbankchefen ville dog ikke efter talen specificere, hvilke andre muligheder der overvejes, men pointerede, at revisionen drejer sig om at overveje, hvordan man rammer inflationsmålet på 2 pct.



Haruhiko Kuroda oplyste samtidig, at han ikke har nogen fordomme over for nye tiltag, og han vil ikke tøve med at lempe yderligere, hvis fordelene overskygger ulemperne, og han fastslog, at Bank of Japan vil gøre sit yderste for at nå inflationsmålet.



Mere konkret vurderede han, at det er muligt at nedsætte den i forvejen negative rente yderligere, men den indledende afvisning af forestående tiltag på det kommende pengepolitiske møde bliver mødt med en styrkelse af yen mod såvel dollar som euro.



Euro koster mandag morgen 1,1160 dollar mod 1,1165 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 103,70 yen mod 104,10 yen fredag eftermiddag, mens der går 115,75 yen på en euro mandag morgen mod 116,25 yen fredag eftermiddag.



