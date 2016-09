Asien: Positive reaktioner på fredagens jobrapport

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng +1,7 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +1,1 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI +1,2 Sydney ASX 200 +1,0

Aktiemarkederne i Fjernøsten reagerer positivt mandag morgen på fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport.I lighed med de amerikanske aktiemarkeder stiger de asiatiske aktier over en bred kam, da det overordnede indtryk er, at en renteforhøjelse fra Federal Reserve er udskudt i alt fald til december."Fortolkningen af arbejdsmarkedsrapportens jobskabelse er en smule blandet. Den missede forventningerne, men det er ikke helt skidt, og den er helt klart over det niveau, som er nødvendigt for at holde arbejdsløsheden stabil," siger markedsstrateg Sim Moh Siong fra Bank of Singapore til Bloomberg News.I Japan er det i særdeleshed dollarkursen, som får bevågenheden. Trods et vist tilbagetog for yen mandag morgen, er den japanske valuta svækket, i forhold til da de japanske markeder lukkede fredag.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 1,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på godt 0,8 pct.Børsen i Hongkong følger efter med en stigning på 1,7 pct., og de kinesiske børser på fastlandet ligger også i positivt territorium. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset handles begge med et plus på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. mandag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.45/ritzau/FINANS