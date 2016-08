Det er finansaktierne, der står for de største stigninger i middagshandlen på de europæiske aktiemarkeder torsdag.



Alt imens er der en blandet udvikling, hvor de toneangivende tyske og britiske indeks begge falder med 0,2 pct., mens franske CAC 40 stiger med 0,5 pct.



Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks stiger med 0,2 pct.



- De europæiske aktier handler onsdag middag med en positiv undertone drevet frem af stigninger i de finansielle aktier. Investorerne er fortsat afventende frem mod fredagens amerikanske jobrapport, hvilket tydeligt afspejles i omsætningen, noterer Sydbank i en middagsbriefing.



Bankaktierne er de seneste dage blevet løftet, da det nu alligevel kan trække op til en rentestigning fra den amerikanske centralbank inden udgangen af 2016.



Blandt bankaktierne er der særligt fokus på de tyske banker Commerzbank og Deutsche Bank på grund af fusionsrygter. John Cryan, der er topchef i Deutsche Bank, har dog i forbindelse med en konference i Frankfurt afvist, at han skulle have interesse i en fusion med Commerzbank.



- Meldingen fra flere analytikere er også, at det vil være svært at få konkurrencemyndighedernes godkendelse til sådan en fusion, fortæller Sydbank.



Ikke desto mindre stiger aktierne med 3,8 pct. i Commerzbanks tilfælde og med 2,9 pct. for Deutsche Bank-aktien.



Britiske Grafton Group ligger til gengæld i den helt tunge ende blandt de europæiske eliteaktier. Aktien falder med 9,8 pct. og indtager dermed bunden af Stoxx 600-indekset efter et halvårsregnskab, der i det store hele var som ventet. Selskabet, der sælger byggematerialer, fortalte dog samtidig om udfordringer på det britiske marked i slutningen af perioden.



/ritzau/FINANS