C20 Caps banktrio, Nordea, Danske Bank og Jyske Bank, indtager onsdag middag toppen af eliteindekset, der netop klarer at holde sig i positivt terræn.



Med en stigning på 2,9 pct. til 65,15 kr. er det Nordea-aktien, der troner på indeksets førsteplads efterfulgt af Danske Bank, der stiger med 1,7 pct. til 195,60 kr.



Herefter har William Demant-aktien sneget sig ind foran den sidste bankaktie med en stigning på 1,5 pct. til 139,20 kr. Jyske Bank ligger 1,1 højere i 324,00 kr. Selve C20 Cap stiger med beskedne 0,1 pct. til 1040,34.



Bankaktierne lå også øverst i tirsdagens handel. De europæiske bankaktier er generelt inde i en god stime og er på vej mod den bedste månedlige præstation siden februar 2015 ifølge Bloomberg News. Stigningerne har taget fart, efter at investorerne er begyndt at tale om, at en amerikansk rentestigning inden udgangen af 2016 kan være mulig.



- Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det kommer i september eller december. Det er et spørgsmål om, at det slet ikke var inde i billedet, at man overhovedet skulle tale om, at det kom, siger senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.



Onsdag er det vigtigste nøgletal den amerikanske ADP-rapport over udviklingen i den private beskæftigelse. Den bliver set som en forløber for fredagens beskæftigelsesrapport, der kan give indtryk af, hvornår centralbanken kan være på vej med en rentestigning.



I bunden af C20 Cap tynger Lundbeck-aktien med et drop på 2,1 pct. til 268,50 kr., efter at Deutsche Bank har sænket sin anbefaling af aktien til "hold" fra "køb".



A.P. Møller-Mærsk-aktierne er også blandt de faldende i middagshandel. Analytikerne hos Citigroup har sænket anbefalingen af B-aktien til "neutral" fra tidligere "køb". Kursmålet er fortsat 10.000 kr., skriver Reuters. B-aktien falder 0,5 pct. til 9950 kr.



REGNSKABER UDEN FOR C20



Blandt sidepapirerne er der en god håndfuld regnskaber på onsdagens program.



Scandinavian Tobacco Group fortalte om negativ organisk vækst i andet kvartal, hvor forventningerne til 2016 blev fastholdt. Omsætningen faldt en smule, mens bundlinjen holdt skindet på næsen og akkurat steg. Aktien falder 2,3 pct. til 111,30 kr.



Neurosearch stiger 2,3 pct. til 2,71 kr. efter sit regnskab for årets første halvår. Her fastholder selskabet efter et halvårsunderskud forventningerne til hele året. Prognosen for 2016 lyder fortsat på et resultat af primær drift på minus 4-6 mio. kr., efter at perioden bød på et driftsunderskud på 1,4 mio. kr. I samme periode sidste år havde selskabet et driftsunderskud på 3,0 mio. kr.



Dansk Industri Invest har offentliggjort et underskud i første halvår på 12,3 mio. kr. Aktien falder 11,6 pct. til 1,30 kr. Det er onsdag middags største fald på fondsbørsen.



Senere onsdag kommer der regnskaber fra Arkil, Fast Ejendom samt SBS.



/ritzau/FINANS