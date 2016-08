Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,4 Topix +2,1 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -1,0

De fjernøstlige aktiemarkeder ligger ganske blandet mandag morgen, hvor udsigten til stigende amerikanske renter - og dermed en styrkelse af den amerikanske dollar - rammer nogle markeder hårdt, mens andre får stor glæde af samme.Det er den amerikanske centralbankchefs, Janet Yellens, bemærkning fredag om, at den amerikanske økonomi nærmer sig Federal Reserves mål for beskæftigelse og inflation, og at det styrker scenariet for en renteforhøjelse, der får de asiatiske markeder til at reagere."Der vil være et begrænset pres på markederne. Federal Reserve er fortsat stærkt afhængig af de økonomiske data, og det fører os frem til den næste hurdle for de globale markeder, som er den amerikanske arbejdsmarkedsrapport på fredag. Den bliver afgørende for den kortsigtede markedsretning," vurderer markedsstrateg Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney over for Bloomberg News.I Tokyo er det den styrkede dollar, der har størst indflydelse på aktiemarkedet, idet effekten er stor på de eksportorienterede virksomheder.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 2,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 2,1 pct.Børsen i Hongkong er til gengæld negativ med et minus i Hang Seng indekset på 0,3 pct., mens de kinesiske børser på fastlandet ligger i positivt territorium. CSI 300-indekset og Shanghai Composite begge ligger med et plus på 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale fald på under 0,1 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar står stærkt efter Jackson Hole-møde



TABELIndeksværdi klokken 05.45/ritzau/FINANS