Råvarer: Oliepriser fastholdes trods styrket dollar

På oliemarkedet fastholdes de høje priser trods en styrkelse af afregningsvalutaen, dollar.



Det er kommentarer fra De Forenede Arabiske Emiraters olieminister, Suhail Al Mazrouei, om, at oliemarkedet opnår stabilitet snart, der holder hånden under priserne.



Men de iranske planer om at fortsætte med at øge råolieproduktionen, indtil niveauet fra før sanktionerne er nået, hæmmer dog udsigterne for en kollektiv fastfrysning.



"Sandsynligheden for, at de faktisk accepterer en form for produktionsfastfrysning er forholdsvis lav. Det har hidtil været en klart succesfuld øvelse at lægge arm med markedet," vurderer råvarestrateg Daniel Hynes fra Australia & New Zealand Banking Group i Sydney over for Bloomberg tv.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 49,35 dollar mod 50,05 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,10 dollar mod 47,80 dollar fredag eftermiddag.



Dollarrente rammer guld



På guldmarkedet er investorerne på flugt fra det ædle metal på grund af dollarkurs og renteniveau.



Den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, pointerede på centralbankmødet i Jackson Hole fredag, at den amerikanske økonomi nærmer sig Federal Reserves mål for beskæftigelse og inflation og påpegede, at det styrker scenariet for en renteforhøjelse.



Og Federal Reserves næstkommanderende, Stanley Fischer, understregede, at Yellens kommentarer om usikre økonomiske udsigter ikke argumenterede imod en renteforhøjelse i september.



Det sendte de kortere renter i vejret, mens dollar blev styrket markant over hele linjen, hvilket rammer guldpriserne markant.



Mandag morgen koster en ounce guld 1317 dollar mod fredag eftermiddags 1333 dollar.



Kobber ligger under for dollarbevægelse



I kobbermarkedet er det de fundamentale forhold i den globale økonomi, der fortsat står for den største påvirkning, men dollarens indflydelse ligger over normalen for kobberprisen på kort sigt på grund af de utraditionelle pengepolitiske forhold.



Et ton kobber koster mandag morgen 4591 dollar mod 4583 dollar fredag.



/ritzau/FINANS