Valuta: Dollar står stærkt efter Jackson Hole-møde

Det er renteniveauet for den amerikanske dollar, der optager investorerne på de internationale valutamarkeder mandag morgen.



Dollar blev styrke markant fredag aften efter en eftermiddag med sving og svaj i kurserne i kølvandet af den længe ventede tale fra den amerikanske centralbankchef Janet Yellen på centralbankmødet i Jackson Hole. Her pointerede Yellen, at den amerikanske økonomi nærmer sig Federal Reserves mål for beskæftigelse og inflation, og hun påpegede, at det styrker scenariet for en renteforhøjelse.



Det blev dog suppleret med kommentarer om, at de økonomiske udsigter er usikre, hvilket de finansielle markeder tolkede som, at en renteforhøjelse fra Federal Reserves side ikke er foreståede.



Dollar svækkedes, og renten faldt umiddelbart, men bevægelsen blev vendt 180 grader rundt, da Federal Reserves næstkommanderende, Stanley Fischer, umiddelbart efter talen fandt det nødvendigt at understrege, at Yellens kommentarer ikke argumenterede imod en renteforhøjelse i september.



Det sendte de kortere renter i vejret, mens dollar blev styrket markant over hele linjen.



Marked præget af usikkerhed



Og med usikkerheden om renten på den kommende møde i Federal Open Market Committee, der er forbundsbankens pengepolitiske udvalg, står styrkelsen til troende - i alt fald indtil videre - mens markedsdeltagerne nu kan afvente den kommende fredags arbejdsmarkedsrapport og derefter FOMC-mødet 20.-21. september.



"Fredagens styrkelse af dollar, som var drevet af Federal Reserves topfolk, forventes at blive opretholdt i denne uge, og markedet kan vise sig temmelig stille, da vi nærmer os fredagens amerikanske beskæftigelsesrapport. Med de fleste andre centralbanker stående på kanten af yderligere lempelser kan Federal Reserve stadig vise sig forsigtig i sin tilgang til at beskytte mod de negative virkninger på den globale økonomi af en styrkelse af dollar," vurderer valutastrateg Jason Wong fra Bank of New Zealand i Wellington over for Bloomberg News.



De seneste ugers stramme kommentarer fra adskillige af den amerikanske centralbanks topfolk og fredagens indikationer fra den allerøverste top i centralbanken har øget risikoen for en renteforhøjelse allerede i september til 42 pct. set på basis af futuresmarkedet. Det er 20 pct.point mere end en uge tidligere.



Yen svækkes af Kuroda-kommentar



Og mens dollar står stærkt, er yen svækket af den japanske centralbankchefs, Haruhiko Kurodas, kommentarer om, at der er "rigelig plads til yderligere lempelser", samt en understregning af, at Bank of Japan ikke vil tøve med at lempe yderligere, hvis det er nødvendigt.



Euro koster mandag morgen 1,1200 dollar mod 1,1275 dollar fredag eftermiddag og 1,1335 dollar lige efter Yellens tale.



Dollar koster samtidig 102,15 yen mod 100,50 yen fredag eftermiddag, mens der går 114,40 yen på en euro mandag morgen mod 113,30 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS